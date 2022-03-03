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АвтоМир / Дороги

Видеофакт: В Пскове продолжается ремонт улицы Яна Фабрициуса

05.03.2022 11:48|ПсковКомментариев: 0

Ремонт улицы Яна Фабрициуса продолжается в Пскове. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы по округу №2 Сергей Колосов. 

Видео здесь и далее: Instagram-аккаунт Сергея Колосова

«Ремонтные работы на улице Яна Фабрициуса идут полным ходом», - отметил Сергей Колосов в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, капитальный ремонт участка улицы Яна Фабрициуса проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядная организация – ООО «СК "Развитие"». Срок завершения капремонта по контракту – 28 ноября 2023 года.

Ранее в Пскове был реконструирован участок улицы Фабрициуса от площади Победы до улицы Металлистов.

Теги: #ремонт дорог #дороги Пскова #улица Яна Фабрициуса
Источник: Псковская Лента Новостей
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