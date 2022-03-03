АвтоМир / Дороги

Псковичам рассказали, куда можно жаловаться на сбои в работе светофоров

Для оперативного реагирования на сбои в работе светофоров жители и гости города Пскова могут обращаться в подрядную организацию ООО «Комсервис», с которой заключен муниципальный контракт на их обслуживание. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Уважаемые псковичи! Многие из вас обращаются в социальных сетях по поводу некорректной работы светофоров в городе. Сообщаем вам, что для оперативного реагирования на сбои в работе светофорных объектов вы можете звонить в подрядную организацию ООО "Комсервис", с которой заключен муниципальный контракт на их обслуживание», - говорится в сообщении.

Контакты организации:

телефон офиса: 8 (8112) 691-300;

телефон дежурного: 8-921-508-49-64;

телефон начальника участка: 8-921-002-94-85 (Михаил Аносов).

Кроме того, обращения граждан по вопросам работы светофоров принимает Единая дежурная диспетчерская служба 055, которая работает в круглосуточном режиме. В рабочие дни звонки также принимают в управлении городского хозяйства (телефон: 29-15-08).