Жителям Пскова предлагают рассказать о состоянии дорог в соцсетях

Собственная группа в социальной сети «ВКонтакте» появилась у ООО «СитиИнвестГрупп». Компания занимается зимним и летним содержание городских дорог, уборкой, ямочным ремонтом, заменой знаков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, в сообществе принимаются обращения жителей о состоянии улично-дорожной сети.
В организации пояснили, что в сообщество можно обращаться по поводу проблем, связанных с безопасностью дорожного движения. «Компания ежедневно проводит мониторинг улиц и дорог, но просит граждан откликнуться для более оперативного устранения существующих проблем», - пояснили в ООО «СитиИнвестГрупп».
Напомним, в область содержания организации входят районы:
Группа организации доступна по ссылке.