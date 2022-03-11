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Жителям Пскова предлагают рассказать о состоянии дорог в соцсетях

Собственная группа в социальной сети «ВКонтакте» появилась у ООО «СитиИнвестГрупп». Компания занимается зимним и летним содержание городских дорог, уборкой, ямочным ремонтом, заменой знаков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, в сообществе принимаются обращения жителей о состоянии улично-дорожной сети.

В организации пояснили, что в сообщество можно обращаться по поводу проблем, связанных с безопасностью дорожного движения. «Компания ежедневно проводит мониторинг улиц и дорог, но просит граждан откликнуться для более оперативного устранения существующих проблем», - пояснили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Напомним, в область содержания организации входят районы:

Завеличье,

Запсковье,

Любятово,

Овсище.

Группа организации доступна по ссылке.