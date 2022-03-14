АвтоМир / Дороги

Ремонт моста через реку Колотовка начался в Псковском районе

Ремонт моста через реку Колотовка начался в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Мост находится на 197 км федеральной дороги Великий Новгород — Сольцы — Порхов — Псков.

Изображение: пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Длина двухполосного моста через Колотовку - 19,2 метра. Участок дороги относится к III категории. В рамках капитального ремонта подрядная организация фактически построит новое искусственное сооружение. Проект предусматривает устройство новых опор и пролетного строения, опорных частей, мостового полотна, щебеночно-мастичных деформационных швов, двух лестничных сходов и укрепление откосов, а также монтаж 92 метров барьерного и композитного перильного ограждения.

Дорожники уложат свыше 2 тысячи квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия на мосту, сопряжениях, подходах и тонкослойное полимерное покрытие на пешеходных тротуарах. Для очистки воды с проезжей части построят локальные очистные сооружения и ливневую канализацию. Помимо этого, в близлежащих домах запланирована замена существующих деревянных оконных блоков на шумозащитные.

Сегодня, 14 марта, подрядная организация приступает к установке временных дорожных знаков. В период капремонта моста через Колотовку движение транспорта организуют по временной объездной дороге и мосту. Скорость движения транспорта на участке ремонта ограничили до 40 км/ч. Согласно контракту, работы должны завершиться в августе 2023 года.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит водителей быть предельно внимательными во время движения, соблюдать требования дорожных знаков и не препятствовать работе спецтехники.