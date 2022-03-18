Улицу Садовую отремонтируют в Великих Луках. Об этом глава города Николай Козловский сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Видео: Николай Козловский / «ВКонтакте»
После обсуждения вопроса с администрацией города было решено привести дорогу в надлежащее состояние. Предположительно, работы проведут в апреле, добавил Николай Козловский. Далее, в 2023 году, руководство города разработает проект по капитальному ремонту дороги. Затем, после получения проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ запланируют на 2024 год.
Еще одной темой для обсуждения стала организация автостоянки рядом с домом.
«Благодарю общественного советника Олесю Бондареву за ее инициативность и активность. Только так, в живом и конструктивном диалоге, мы можем найти решения любых задач». - подчеркнул Николай Козловский.