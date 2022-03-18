АвтоМир / Дороги

Дефекты покрытия на отремонтированных дорогах Пскова устранят по гарантии

Дефекты покрытия на отремонтированных дорогах Пскова устранят по гарантии. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Первой остановкой его рабочей поездки стала площадь Героев-десантников с прилежащей к ней улицей Кузнецкой. Этот участок ремонтировался в 2020 году.

«Есть очевидные дефекты верхнего слоя покрытия. Подрядчик замечания принял, проведет ремонт по гарантии сразу при наступлении устойчивой теплой погоды», - отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, состояние перекрестка улиц Коммунальной и Юбилейной глава региона оценил как плохое. Этот участок дорог ремонтировался в прошлом году.

«Поручил привести его в порядок до майских праздников. Учитывая интенсивное автомобильное движение, подрядчики будут проводить работы в ночное время и на выходных, когда трафик минимальный», - добавил губернатор.