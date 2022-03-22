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Во дворе дома на улице Алехина в Пскове расширят парковку

В список дворовых территорий, которые в первоочередном порядке планируется благоустроить в этом году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды», вошел двор дома №4 на улице Алехина в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Как сообщил депутат Псковской городской Думы по округу №12 Григорий Стороненков, жильцы этого дома подали заявку на участие в данной муниципальной программе в 2017 году. Он отметил, что эта дворовая территория расположена в центре микрорайона и находится в неудовлетворительном состоянии.

«Жильцы просят в своей заявке благоустроить территорию двора, увеличить количество парковочных мест, расширить въезды. Теперь их очередь подошла, и я рад, что в этом году их двор будет отремонтирован и приведен в порядок», - подчеркнул депутат.

В пресс-службе ОМСУ города напомнили, что перечень дворовых территорий Пскова, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, определили члены общественной комиссии по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды».