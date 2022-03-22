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Ремонт перекрестка улицы Дьяконова и проспекта Ленина в Великих Луках приостановили

Строительные работы на реконструируемом перекрестке проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках временно приостановили.

Это связано с повреждением штукатурки на одном из расположенных рядом домов, пишет Луки.ру. 23 марта ожидается приезд на объект специалистов строительного контроля из Пскова.

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Ранее глава города Великие Луки Николай Козловский в своем видеообращении сказал, что перекресток проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках отремонтируют к 30 июня. По его словам, до этого причиной переноса срока сдачи объекта стали слабые грунты.