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Участок дороги в Печорском районе приведут в порядок до конца года

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году продолжится ремонт региональной трассы Неелово – Кудина Гора – Печоры. Об этом сообщается в группе «ГБУ ПО "Псковавтодор"» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Псковавтодор» / «ВКонтакте»

На этот раз приведут в порядок участок дороги от 14 до 18+470 километра в Печорском районе. В рамках контракта подрядная организация отфрезерует изношенное асфальтобетонное покрытие, восстановит укрепленную часть обочин и виражей, отремонтирует существующие пересечения и примыкания.

Кроме того, предусматривается устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, ремонт водопропускных труб, автобусных остановок, укрепление обочин песчано-гравийно-щебеночной смесью С-11.

А для обеспечения безопасности дорожного движения нанесут горизонтальную дорожную разметку термопластиком и краской. Срок завершения работ по контракту намечен на 3 октября 2022 года. Заказчиком выступил «Псковавтодор», подрядчик - ООО «ДорСтройСервис».

Отмечается, что автомобильная дорога Неелово - Кудина Гора – Печоры относится к IV категории дорог.