Временный мост через реку Шелонь открыли в Дедовичском районе

Движение по временному мосту для транспорта всех видов запустили в Дедовичском районе. Об этом сообщает газета «Коммуна».
Фото: газета «Коммуна»
Продолжаются работы по капитальному ремонту объездного моста через реку Шелонь. По контракту с администрацией района почти на 282 миллиона рублей работы выполняет подрядчик «Балтийский берег», который уже ремонтировал мост через реку Шелонь на въезде в Дедовичи.
По плану капитального ремонта новый мост будет возведен «с нуля», его длина увеличится с 48 до 65 метров. Кроме того, он будет выше существующего на 2 метра, также будут подняты и подъездные пути к нему, отметили в «Балтийском береге».
Заместитель главы района Виктор Иванов, курирующий проведение ремонта моста, отметил, что срок окончания работ по контракту - июль 2023 года.
«На 2023 год администрацией района также будет запланирован ремонт объездной дороги, которая сейчас, конечно, находится в плачевном состоянии», – добавил он.