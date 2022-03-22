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Временный мост через реку Шелонь открыли в Дедовичском районе

Движение по временному мосту для транспорта всех видов запустили в Дедовичском районе. Об этом сообщает газета «Коммуна».

Фото: газета «Коммуна»

Продолжаются работы по капитальному ремонту объездного моста через реку Шелонь. По контракту с администрацией района почти на 282 миллиона рублей работы выполняет подрядчик «Балтийский берег», который уже ремонтировал мост через реку Шелонь на въезде в Дедовичи.

«Мост несет большую нагрузку и способен пропускать машины любой грузоподъемности. Его длина - 60 метров. Сейчас мы приступили к демонтажу ветхого мостового полотна объездного моста, затем будем убирать балки. Работы еще впереди очень много, но мы трудимся и стараемся укладываться в сроки», – рассказал начальник участка строительной компании Игорь Родионов.

По плану капитального ремонта новый мост будет возведен «с нуля», его длина увеличится с 48 до 65 метров. Кроме того, он будет выше существующего на 2 метра, также будут подняты и подъездные пути к нему, отметили в «Балтийском береге».

Заместитель главы района Виктор Иванов, курирующий проведение ремонта моста, отметил, что срок окончания работ по контракту - июль 2023 года.

«На 2023 год администрацией района также будет запланирован ремонт объездной дороги, которая сейчас, конечно, находится в плачевном состоянии», – добавил он.