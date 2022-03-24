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Более 300 млн рублей направят на дорожную безопасность в Псковской области

Более 300 млн рублей направят на мероприятия по безопасности дорожного движения в Псковской области в 2022 году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, об этом доложил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в рамках заседания межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

В числе мер, направленных на предотвращение аварийности на дорогах, нанесение горизонтальной разметки с применением краски и термопластика на дорогах регионального значения, работы по устройству и замене оцинкованного металлического барьерного ограждения. Также за счет средств национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжится ремонт и монтаж автобусных остановок.

Кроме того, в этом году планируется закупить свыше 1 тысячи 850 дорожных знаков и более 600 новых сигнальных столбиков. Продолжится использование средств фото- и видеофиксации на дорогах.

Говоря о конкретных объектах, Станислав Стармолотов рассказал, что в деревне Ершово на дороге Псков - Гдов - Сланцы, в поселке Усвяты на участке трассы Ольша - Велиж - Усвяты - Невель и в городе Остров на дороге Старый Изборск - Палкино - Остров будут приведут в порядок тротуары. В Острове предусмотрено строительство искусственного наружного освещения. Администрация города Пскова запланировала работы по организации освещения на участке от Крестовского шоссе до территории города Пскова.

Что касается подготовки сети автомобильных дорог к весенне-летнему периоду эксплуатации, то в этом направлении также оперативно проведут ряд обязательных мероприятий, уточнил и. о. председателя дорожного комитета.

Подведомственным организациям поручили устранить дефекты дорожного полотна, очистить проезжую часть, обочины и остановочные комплексы от мусора, грязи и пыли, привести в нормативное состояние дорожные знаки. Как только позволят погодные условия, должны быть проведены работы по восстановлению песчано-гравийных участков. Отдельное внимание уделят мониторингу гарантийных объектов, а также содержанию дорог, ведущих к туристическим центрам области.