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Около 30 единиц техники убирают снег на улицах Пскова

Сотрудники «Псковавтодора» убирают дороги и тротуары после ночного снегопада сегодня, 28 марта. Об этом сообщается в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Псковавтодор» / «ВКонтакте»

«Улицы Пскова под конец марта замело снегом. Только жители города успели привыкнуть к весеннему солнцу, как зима вновь вернулась в город. Дороги и тротуары Пскова оказались под слоем снега», - говорится в сообщении.

Сотрудники «Псковавтодора» убирают от снега дороги, тротуары и остановочные площадки.

За сутки в работе задействовали около 30 единиц техники: комбинированные дорожные машины, минитракторы, бобкаты, погрузчики, автогрейдеры, МТЗ, а также пять ручных бригад.