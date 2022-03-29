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Ямочный ремонт проведут на улице Никольской в Пскове

В Пскове отремонтируют проезжую часть на улице Никольской. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в комментариях под обращением жителей в группе «Микрорайон "Родина" - Никольская и Владимирская» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Микрорайон "Родина" - Никольская и Владимирская» / «ВКонтакте»

«Согласно официальной информации администрации города Пскова, с 4 апреля планируется перекрытие проезда от улицы Кузбасской Дивизии к улице Владимирской в связи с проведением работ по реконструкции улицы Кузбасской Дивизии. Таким образом, единственным вариантом въезда и выезда в микрорайон останется улица Никольская, дорожное полотно которой в районе въезда (у "Акваполиса") находится в очень плохом состоянии», - говорится в сообщении.

Местные жители попросили рассмотреть возможность проведения качественного ямочного ремонта въезда на улицу Никольскую, до начала периода перекрытия въезда на Владимирскую.

«Дал указание управлению городского хозяйства временно заделать эти ямы. Также уже проторговали ремонт дорожного покрытия картами, и этот участок тоже попадает в планы по ремонту. Но работы мы сможем сделать ближе к маю, так как асфальтобетонные заводы пока закрыты», - пояснил сити-менеджер.