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Продолжается капремонт моста через реку Шелонь в Дновском районе

В активной фазе находится ремонт моста через реку Шелонь в Дновском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

На 66-ом километре региональной дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В соответствии с календарным графиком подрядная организация завершила монтаж крайних балок пролетного строения на мосту.

«В связи с особенностями технологического процесса и в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 4 по 8 апреля ввели временное прекращение движения транспортных средств по мосту. В ближайшее время движение для автотранспорта будет открыто», – уточнили в комитете.

В данный момент на объекте производят устройство опалубки, армирование межбалочных швов и консольных участков пролетного строения.

Выполнением работ занимается организация «Строительная Компания «Балтийский берег» по контракту с учреждением «Псковавтодор». Длина участка ремонта составляет более 300 метров, из них длина искусственного сооружения – более 121 метра. Мост четырехпролетный, имеет две полосы движения с тротуарами по обеим сторонам, отметили специалисты.