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На трассе Р-23 в Псковской области введут реверсивное движение

На автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь в Псковской области будет временно ограничена пропускная способность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ «Упрдор "Северо-Запад"».

«В связи с работами по разработке грунта, устройству земляного полотна, подстилающего слоя, основания дорожной одежды и ливневой канализации с 11 апреля по 1 сентября будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 километров в час», - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Эти работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Кроме того, будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться на участке федеральной дороги Р-23 с 471 по 481 километр, между деревнями Старая Пустошка и Линец Пустошкинскинского района Псковской области. На этом участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении» - добавил Илья Пузыревский.

Генеральный подрядчик - АО «Буер». ФКУ «Упрдор "Северо-Запад"» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.