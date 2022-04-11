В Пскове частично восстановили работу светофора на одном из крупных перекрестков

Работу светофора на перекрестке Рижского проспекта и улицы Рокоссовского в Пскове частично восстановили, сообщает официальный Telegram-канал администрации города.
Фото здесь и далее: Telegram-канал администрации Пскова
В настоящее время подрядчик продолжает ремонт светофора со стороны Гаражного проезда. Здесь из-за короткого замыкания не работает одна из секций объекта.
В администрации напомнили, что для оперативного реагирования на сбои в работе светофорных объектов псковичи могут позвонить в подрядную организацию «Комсервис»:
«Кроме того, обращения граждан по вопросам работы светофоров принимает Единая дежурная диспетчерская служба 055, которая работает в круглосуточном режиме», - добавили в пресс-службе администрации.