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В Пскове частично восстановили работу светофора на одном из крупных перекрестков

Работу светофора на перекрестке Рижского проспекта и улицы Рокоссовского в Пскове частично восстановили, сообщает официальный Telegram-канал администрации города.

Фото здесь и далее: Telegram-канал администрации Пскова

В настоящее время подрядчик продолжает ремонт светофора со стороны Гаражного проезда. Здесь из-за короткого замыкания не работает одна из секций объекта.

В администрации напомнили, что для оперативного реагирования на сбои в работе светофорных объектов псковичи могут позвонить в подрядную организацию «Комсервис»:

телефон офиса: 8 (8112) 691-300,

телефон дежурного 8-921-508-49-64,

телефон начальника участка 8-921-002-94-85 (Михаил Аносов).

«Кроме того, обращения граждан по вопросам работы светофоров принимает Единая дежурная диспетчерская служба 055, которая работает в круглосуточном режиме», - добавили в пресс-службе администрации.