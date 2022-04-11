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АвтоМир / Дороги

Станислав Стармолотов о планах по ремонту дорог

11.04.2022 15:50|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Беседка», которая вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гостем студии стал исполняющий обязанности председателя комитета по дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним основные планы по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в псковском регионе.

 

- Станислав Янович, расскажите об основных планах по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на этот год в нашем регионе.

- На 2022 год у нас запланировано выполнение работ по 49 объектам в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая стоимость контрактов составит 5 миллиардов 247 миллионов рублей. Сейчас мы уже заключили 63% контрактов, в ближайшее время планируется прийти к 100%. С наступлением благоприятных погодных условий подрядчики приступят к работам. В текущем году выполним ремонт 175 километров автомобильных дорог и 188 погонных метров мостов на дорогах регионального и местного значения.

- Если сравнивать с прошлым и позапрошлым годами, это приблизительно один и тот же объем или больше?

- Объем наращивается, конечно, не глобально, но все равно каждый год стараемся выполнять все показатели чуть больше, чем в предыдущий.

- Тенденция второй половины прошлого года, особенно первого квартала этого года — это серьезное подорожание строительных материалов, что влечет за собой риски в реализации капремонтов дорог и мостовых сооружений. Как вы действуете в этой непростой ситуации? Выходят ли на аукционы подрядчики, потому что многие из них пару недель назад выражали серьезное беспокойство?

- Здесь несколько выходов есть: 44 закон позволяет увеличивать цену контракта заказчику до 10%, а, если этого недостаточно, то есть возможность увеличить стоимость контракта до 30%. Также федеральный центр постоянно выпускает нормативные акты, которые позволяют заказчику вместе с подрядчиком увеличить стоимость контракта после прохождения экспертизы его сметной части на реальное увеличение цены строительных материалов. Так, можно максимально приблизиться к рыночным ценам.

- То есть сейчас вы регулируете эти важные формальности: смотрите процент повышения, вносите изменения в документацию и так далее?

- Да, у нас уже семь объектов пошли по такой схеме, по постановлению правительства Российской Федерации, еще четыре объекта планируется в ближайшее время отправить на экспертизу с увеличением цен.

- В вашей отрасли немало серьезных, надежных подрядчиков, которые предпочитают закупать необходимые материалы заранее. Однако не всем можно запастись впрок. Насколько количество тех, кто уже позаботился об этом, сравнимо с теми, кто сейчас, в моменте, решает эти проблемы?

- У крупных подрядчиков большие запасы щебня песка, у кого есть хранилища, те полностью заполнили их, насколько я знаю. Сейчас дорожно-строительный рынок устоялся, все подрядчики известны, откровенно слабых нет - все стараются делать запасы заранее перед началом работ. А о тех, с кем сейчас будут заключаться контракты, наверное, делать прогнозы еще рано. Правительство готовит еще одно постановление, где будет учтена большая часть проблем и возможность их регулирования на законных основаниях. Будет и увеличение цены контракта, и возможность давать авансы на тех объектах, где это было не предусмотрено, а также возможность продления сроков исполнения контракта и освобождения подрядчиков от штрафных санкций, если контракт будет полностью исполнен.

- Часто от руководителей муниципальных структур можно услышать фразу: «Местные, не местные подрядчики». Вы говорите, рынок устоялся уже. Зависит ли качество проводимых работ, ответственность по гарантии от того, местные ли подрядчики в регионе или они из других регионов?

- Конечно же, нет. Есть как сильные и качественно работающие местные подрядные организации, так и внешние. Но также есть и подрядчики из других регионов, с которыми нам приходилось расторгать контракт и вносить в перечень недобросовестных поставщиков. Кроме того, в Пскове присутствовали фирмы, которые по направлению региональных дорог работали некачественно, приходилось с ними разбираться. Поэтому говорить, что качество работ зависит от прописки подрядчика — неправильно.

- Какие риски или новые возможности существуют для транспортных перевозчиков? Стоимость топлива разная: где-то она больше, на каких-то заправках цена снижается.

- К счастью, у нас по горюче-смазочным материалам не заметно скачков в сторону увеличения стоимости за литр, тонну топлива. Поэтому топливное направление не вызывает опасений, к тому же у перевозчиков долгосрочные контракты на поставку ГСМ с крупными поставщиками. С этим проблем не будет. В настоящий момент у транспортных предприятий Псковской области, которые осуществляют пассажирские перевозки, трудностей нет.

- Был факт, связанный с «санкционным штурмом», - это проблемы с оплатой проезда в городских автобусах Пскова. Как эта ситуация разрешилась? Что думаете на перспективу?

- Проблема возникла только с сервисами ApplePay и GooglePay, насколько я понимаю. Если оплачивать бесконтактной или контактной карточкой через валидатор, проблем не возникает.

- То есть уже перестроились?

- Да, практически сразу. Люди просто перестали платить с помощью сервисов в телефоне. Приходится теперь доставать карточку - это единственное неудобство.

- Вернемся к дорожной отрасли. Назовите самые крупные объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в областном центре. В связи с множеством ремонтов в Пскове трудно с транспортной логистикой, поэтому не хочется, чтобы сдача объектов затянулась. Есть ли риски, что какие-то контракты затянутся?

- В областном центре есть объекты и по «БКД», и не по нацпроекту — ремонт Рижского проспекта от улицы Юбилейной до улиц Балтийской продолжится в этом году. Сейчас уже уложен выравнивающий слой, подрядчик, когда погода позволит, выйдет подкорректирует дефекты и будет выкладывать верхний слой. На улице Кузбасской Дивизии тоже подрядчик активно работает. Мне пока что не озвучивали какие-то трудности. Ремонт улицы Труда тоже запланирован по «БКД», контракт заключили еще в прошлом году. Я думаю, что подрядчик создал стратегические запасы основных материалов. Если будут возникать какие-то проблемы в части увеличения цены материалов, то будем это решать в рабочем порядке и искать выходы. Я не предвижу, что мы не сможем выполнить показатели национального проекта, так как установлено, что они обязательны к исполнению, несмотря на какие-то условия.

- Мы видим, что продолжается разбор старых конструкций Троицкого моста, есть ли у вас какая-либо обеспокоенность относительно темпов работ на объекте?

- Относительно темпов однозначно никакого беспокойства нет. Работаем планово, с небольшим опережением. Сейчас приступили к разбору конструкций, в ближайшие дни начнется демонтаж. Так что в части темпа работ вообще нет никаких опасений. Если будет что-то возникать в ценовом плане, то будем решать, проводить экспертизу, переоценивать, исходя из реалий. Подрядчик сильный, запасов оборотных средств хватает, профессионализма хватает.

Теги: #ремонт дорог #псков #Псковавтодор
Источник: Псковская Лента Новостей
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