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В Великих Луках на время ярмарки перекроют несколько улиц

Универсальная ярмарка «Весна – 2022» пройдет на площади Ленина в Великих Луках 30 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

В связи с этим с 19:00 29 апреля до 16:00 30 апреля будет прекращено движение транспорта по площади Ленина, 30 апреля с 6:00 до 16:00 – по улице Некрасова от проспекта Ленина до улицы Карла Либкнехта, по улице Карла Либкнехта от улицы Некрасова до улицы Пионерской, с 19:00 29 апреля до 16:00 30 апреля – по Набережной лейтенанта Шмидта.

Также будет запрещена стоянка автотранспортных средств: