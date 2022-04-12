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Ремонтные работы начались на дороге Новгородка – Пушкинские Горы

Ремонтные работы начались на дороге Новгородка – Пушкинские Горы в Пушкиногорском районе. Об этом сообщается в группе «ГБУ ПО "Псковавтодор"» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Псковавтодор»

Сейчас подрядчик приводит в порядок дорогу от 0 до 12 километра. Сейчас уже расчистили полосы отвода от кустарника и деревьев, разобрали бортовой камень на всем протяжении участка, отфрезеровали 4 километра старого асфальтобетонного покрытия. Подрядная организация производит работы по восстановлению виражей и части обочин. Затем рабочие отфрезеруют оставшиеся 8 километров изношенного дорожного полотна и приступят к обновлению кюветов и к укладке асфальта.

В контракт также входит ремонт водопропускных труб, пересечений, примыканий и съездов. На автобусных остановках приведут в порядок заездные карманы, посадочные площадки, установят автопавильоны, скамейки и урны.

Заказчиком работ выступил «Псковавтодор», подрядчик - ООО «Автомобильные дороги Пскова». Ремонт выполняется в рамках программы национального проекта «Безопасные качественные дороги».