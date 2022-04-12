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Ремонт участка улицы Никольской в Пскове продлится сегодня до 18:00

Объем ямочного ремонта участка улицы Никольской увеличили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Такое решение принял глава администрации города Борис Елкин, чтобы максимально устранить аварийную ямочность на дороге.

Напомним, работы начались в среду, 13 апреля, в рамках контракта на восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия. Ремонт производится методом нарезания «карт»: подрядчик срезает старое покрытие и укладывает новый асфальт. В связи с увеличением ремонтируемого участка изменилось время проведения работ.

Проезд по улице Никольской (от улицы Кузбасской Дивизии до выезда с парковки ТРК «Акваполис») будет закрыт для автотранспорта не до 15:00, как сообщалось ранее, а до 18:00.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок.