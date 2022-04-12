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Дороги к туристическим объектам отремонтируют в Псковской области

Масштабная работа по приведению в нормативное состояние дорог, ведущих к популярным туристическим местам и достопримечательностям, продолжится в этом году в регионах-участниках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

«За три года существования нацпроект "Безопасные качественные дороги" внес огромную лепту в развитие внутреннего туризма. Многие туристические объекты стали доступнее, добраться до них теперь можно быстрее и с комфортом. В регионах привели в нормативное состояние более 800 объектов улично-дорожной сети, ведущих к местным достопримечательностям. А их общая протяженность - более 4 тысяч километров», - сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В новом дорожном сезоне эта работа будет продолжена. В программу мероприятий по нацпроекту вошли 345 участков трасс и улиц.

«Внутренний туризм может стать одним из действенных инструментов стимулирования экономики в регионах. Поэтому дорожникам важно обеспечить комфортный и безопасный проезд к туристическим объектам. До конца года планируем отремонтировать еще порядка 1,7 тысячи километров дорог, ведущих к туристическим местам», - отметил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Так, в Псковской области в рамках нацпроекта приведут в порядок дорогу Новгородка - Пушкинские Горы от 0 до 24 километра. Трасса ведет к Пушкинским Горам – одной из главных туристических точек Псковской области: здесь расположен Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», а в Святогорском Свято-Успенском монастыре находится могила поэта.

Также отремонтируют участки автодороги Кятицы – Низовицы – Самолва – Пнево в Гдовском районе. Дорога ведет к деревне Самолва, где расположен мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной» и историко-культурный центр «Самолва». Кроме того, приведут в порядок дорогу Печоры – Залесье – Олохово в Печорском районе, где находится музей народности сето.