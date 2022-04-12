Дороги к туристическим объектам отремонтируют в Псковской области

Масштабная работа по приведению в нормативное состояние дорог, ведущих к популярным туристическим местам и достопримечательностям, продолжится в этом году в регионах-участниках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.
Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
В новом дорожном сезоне эта работа будет продолжена. В программу мероприятий по нацпроекту вошли 345 участков трасс и улиц.
Так, в Псковской области в рамках нацпроекта приведут в порядок дорогу Новгородка - Пушкинские Горы от 0 до 24 километра. Трасса ведет к Пушкинским Горам – одной из главных туристических точек Псковской области: здесь расположен Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», а в Святогорском Свято-Успенском монастыре находится могила поэта.
Также отремонтируют участки автодороги Кятицы – Низовицы – Самолва – Пнево в Гдовском районе. Дорога ведет к деревне Самолва, где расположен мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной» и историко-культурный центр «Самолва». Кроме того, приведут в порядок дорогу Печоры – Залесье – Олохово в Печорском районе, где находится музей народности сето.