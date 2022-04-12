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АвтоМир / Дороги

Ремонт Восточного проезда начался в Пскове

14.04.2022 14:42|ПсковКомментариев: 0

Ремонт Восточного проезда начался в городе Пскове. Об этом сообщает телеграм-канал «Убитые дороги Пскова».

Фото: телеграм-канал «Убитые дороги Пскова»

Ранее стало известно, что пешеходный переход у кольцевого перекрестка улицы Кузбасской Дивизии с улицей Никольской и Восточным проездом (от дома №30 по улице Кузбасской Дивизии в сторону улицы Никольской) закроется с 28 марта до 31 августа. 

С 4 апреля по 15 июля здесь перекрыт съезд с улицы Кузбасской Дивизии на улицу Владимирскую. Временные изменения в организацию движения вводятся в связи со строительством автомобильной дороги. Подрядчик будет выполнять устройство ливневой канализации, двухполосной части дороги, тротуаров, установку бортового камня и другие виды работ.

Теги: #ремонт дорог #дороги Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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