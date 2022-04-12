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«Спецтранссервис» выполнит ремонт дороги под Гдовом за 48 млн рублей

Стало известно, кто выступит подрядчиком по ремонту автомобильной дороги Гдов - Брагино на участке 0+000 - 2+400 км в Гдовском районе. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, работы выполнит ООО «Спецтранссервис» за 48,4 млн рублей, что на 2,5 млн меньше начальной цены 50,962 млн рублей. Других заявок на торгах не было.

Срок выполнения работ – до 12 августа. Заказчик работ - ГБУ ПО «Псковавтодор». Подрядчик должен восстановить часть обочин и виражей. Также он займется устройством покрытия с укладкой геосетки площадью 2150 квадратных метров, верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси (габбро-диабаз) площадью 18 504 квадратных метра.

Планируется ремонт существующих пересечений и примыканий, укрепление обочин, замена крайних звеньев труб, ремонт автобусных остановок с устройством посадочных площадок с пандусами и тротуарами, установка металлического павильона. Техзаданием также предусмотрено восстановление сигнальных столбиков, нанесение линии горизонтальной дорожной разметки термопластиком.

В Гдовском районе планировали начать еще один крупный дорожный объект. Речь идет о реконструкции автомобильной дороги общего пользования местного значения Добручи - Каменный Конец (первый этап). Заказчиком работ с начальной ценой 84,788 млн рублей выступила администрация Гдовского района. Однако на участие в закупке не подано ни одной заявки.