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Перекресток улиц Народной и Розы Люксембург в Пскове закрыли на ремонт

Перекресток на пересечении улиц Розы Люксембург и Народной в Пскове закрыли на ремонт, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Подрядная организация будет производить работы по восстановлению изношенных слоев асфальтобетонного покрытия. Движение планируется ограничить на два дня. Однако подрядчик намерен завершить запланированный объем работ в течение суток.

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Ранее сообщалось, что на данном перекрестке появились ограничительные полусферы.

В администрации напомнили, что управление городского хозяйства заключило контракт на устранение аварийной ямочности на дорогах на сумму более 8 миллионов рублей. На средства из городского и областного бюджетов подрядчик ООО «ДорСтройСервис» проводит восстановление дорожного покрытия методом нарезания карт. Дорожники срезают старое покрытие и укладывают новый асфальт.