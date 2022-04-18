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Участок улицы Красноармейской в Пскове закроют на два дня для ремонта

С 9:00 21 апреля до 20:00 22 апреля в Пскове будет закрыто движение автотранспорта по улице Красноармейской, на участке от улицы Максима Горького до улицы Петровской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Необходимость в ограничении движения связана с производством работ по восстановлению изношенных слоев покрытия проезжей части. В качестве объезда предлагается использовать улицы Розы Люксембург и Госпитальная.

Работы проводятся по контракту с управлением городского хозяйства. Речь идет о ямочном ремонте методом нарезания карт. Аналогичные работы уже проведены на улицах Никольской, Киселева, Восточном проезде, перекрестке улиц Народной и Розы Люксембург. Далее ремонт планируется сделать на улице Гражданской (от дома № 27 до площади Героев-десантников) и у школы №23 на улице Розы Люксембург. Срок выполнения работ - до 1 июля.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.