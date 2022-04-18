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«Лежачие полицейские» появились в Хлебном проезде в Пскове

Две новых искусственных неровности установили в Хлебном проезде в городе Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Лежачие полицейские» появились перед выездом с Хлебного проезда на улицу Крупской, недалеко от этого места, в Милевском переулке, 7 и 5, располагаются детские сады .

Напомним, в связи с закрытием Троицкого (Советского) моста на ремонт, эти улицы используются для объезда желающими попасть из центра на Запсковье и наоборот, что значительно увеличило здесь транспортный поток.

Добавим, что улицы Аллейная и Ипподромная были отремонтированы в прошлом году.