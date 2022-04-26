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В Пскове определили подрядчиков по ремонту восьми дворов

В Пскове определили подрядчиков по ремонту восьми дворов. Дворовые территории приведут в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

Подрядная организация ООО «Печорыагродорстрой» займется благоустройством дворов по адресам: переулок О. Зобова, 15, улица Юбилейная, 93, улица Печорская, 1.

Дворовые территории многоквартирных домов №6 и №22 по улице Стахановской обновит ООО «Дорожник-2010».

Ремонт дворов по улице А. Алехина, 4, по улице Новоселов, 32 и 48 выполнит ООО «ДРС60».



В перечень основных работ входит ремонт и устройство покрытий проездов, тротуаров и парковок из асфальтобетонной смеси, установка бортовых камней, регулировка высотного положения крышек колодцев, замена плит, люков, посев газонов.



Срок исполнения всех контрактов – до 29 июля 2022 года. Заказчиком работ выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова.