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Дороги и тротуары на шести улицах обновят в Великих Луках

Дороги и тротуары на шести улицах в Великих Луках приведут в порядок. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский.

Фото: Николай Козловский / ВКонтакте

Сейчас заключили контракты на ремонт дорог и тротуаров на улицах Манежной, Малышева, Новоселенинской и Дружбы от улицы Гоголя до улицы Вагонной, а также улицах Герцена и Новосокольнической. «В ближайшее время подрядчик поэтапно будет приступать к ремонту», - рассказал Николай Козловский.



Он также добавил, что контроль за выполнением работ «будет жестким».