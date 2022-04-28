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Дорожные работы пройдут на улице Карла Маркса в Пскове в выходные

Дорожные работы пройдут на участке у дома №8 по улице Карла Маркса в Пскове с 30 апреля по 1 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Подрядная организация отремонтирует часть асфальтобетонного покрытия проезжей части в рамках завершения строительства здания на улице Карла Маркса, 8а.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию. При движении водителей призывают обращать особое внимание на требования установленных дорожных знаков.