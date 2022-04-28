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Движение на перекрестке улиц Коммунальной и Юбилейной в Пскове временно запретят

Движение на перекрестке улиц Коммунальной и Юбилейной в Пскове запретят с 3 по 6 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Движение будет закрыто с 22.00 до 6.00 в связи с проведением работ. В качестве объезда рекомендуется использовать улицу Народную, Рижский проспект, а также улицу Кузбасской Дивизии.

Псковичей и гостей города просят учесть данную информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также выбирать пути объезда.