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На дорогах в Великих Луках обновляют разметку

Работы по благоустройству города продолжаются в Великих Луках. Об это сообщил глава населенного пункта Николай Козловский.

Фото здесь и далее: страница Николая Козловского «ВКонтакте»

«В праздничные дни продолжались работы по благоустройству Великих Лук. В городе ежедневно работает порядка пяти бригад, а это - более пятидесяти сотрудников», - отметил Николай Козловский на своей странице «ВКонтакте».

В течении четырех выходных дней в городе наносили дорожную разметку холодным пластиком и краской, а также вели ямочный ремонт горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом.

По словам Николая Козловского, работы продолжатся и дальше.