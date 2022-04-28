На дорогах в Великих Луках обновляют разметку

Работы по благоустройству города продолжаются в Великих Луках. Об это сообщил глава населенного пункта Николай Козловский.
Фото здесь и далее: страница Николая Козловского «ВКонтакте»
«В праздничные дни продолжались работы по благоустройству Великих Лук. В городе ежедневно работает порядка пяти бригад, а это - более пятидесяти сотрудников», - отметил Николай Козловский на своей странице «ВКонтакте».
В течении четырех выходных дней в городе наносили дорожную разметку холодным пластиком и краской, а также вели ямочный ремонт горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом.
По словам Николая Козловского, работы продолжатся и дальше.