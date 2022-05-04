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Ограничение движения транспорта введут в Опочке 9 мая

Ограничение движения транспорта введут в Опочке 9 мая. Соответствующий приказ комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Движение транспортных средств будет временно прекращено по участкам автодорог Опочка - трасса Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Белоруссией (409+955 км) и Опочка - Красногородск - граница с Латвией, проходящих по улицам Коммунальной (от пересечения с улицей 1 Мая) и Красногородской (до пересечения с улицей Гагарина) в Опочке, 9 мая с 9.00 до 12.00.

Объезд осуществляется по улице Гагарина в Опочке, отрезку от дороги Опочка - Дубровка - граница с Белоруссией (2+044 км) до деревни Пашкино, улицам 2-ая Ленинская, Ленина, 9 Января в Опочке, трассе Р-23, улице 15 Июля.