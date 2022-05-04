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На час перекроют движение на автодороге Порхов – Дно

Движение ограничат на автодороге Порхов – Дно в Порховском районе 5 мая. Как сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, планируется проведение 4-го легкоатлетического пробега «Дулаг – 100».

Для обеспечения безопасности участников и зрителей при проведении мероприятия с 17.30 до 18.30 будет прекращено движение транспортных средств по участку дороги Порхов - Дно от мемориала «Дулаг-100» (км 2+620) до реки Полонка (км 4+609).

Временное прекращение движения обеспечит администрация Порховского района.

Водителей просят скорректировать время и маршрут передвижения по данной автодороге с учетом проводимого мероприятия.