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Грязную дорогу возле детсада на Запсковье приведут в порядок до 16 мая

Грязную дорогу возле детского сада №38 «Умка» в Пскове приведут в порядок до 16 мая. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин, отвечая на обращение, опубликованное на сайте губернатора.

«Прошу обратить внимание на грязную дорогу возле детского сада №38 и вдоль домов №№16, 18, 20 по улице Алтаева. Во время сильного ветра поднимаются пыльные бури, дети в садике на прогулках дышат пылью», — указал пскович.

«Работы по срезке наносного грунта вдоль бортового камня после зимнего периода и подметанию покрытия проезжей части и тротуара от пыли и грязи будут выполнены в срок до 16 мая», — ответил Борис Елкин.