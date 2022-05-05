АвтоМир / Дороги

Движение автомобилей временно перекроют на участке улицы Шестака в Пскове

Движение автотранспорта на улице Шестака в Пскове запретят с 11 по 13 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Ограничение введут в районе дома №28 в связи с проведением работ. В качестве объезда рекомендуется использовать улицы Доставалова и Генерала Маргелова.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть информацию при планировании поездок, а также заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.