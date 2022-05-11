«Псковавтодор» приступил к обработке территорий вдоль дорог от борщевика

«Псковавтодор» приступил к обработке территорий Псковской области от борщевика. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Фото здесь и далее: «Псковавтодор»
Основные методы борьбы - механический и химический способы обработки. Чтобы провести обработку гербицидами, необходимо дождаться, пока растение отрастет на 10-20 сантиметров - в конце мая или в начале июня, пояснили в комитете.
В связи с тем, что автомобильные дороги общего пользования регионального значения находятся в оперативном управлении «Псковавтодора», учреждение ежегодно в весенне-летне-осенний период выполняет работы по механизированному окосу растительности на обочинах автомобильных дорог, а также обрабатывает места произрастания борщевика Сосновского гербицидами в полосе отвода.
В этом году, в весенне-летний период, планируется обработать места произрастания на автомобильных дорогах протяженностью 621,17 километра. В этих целях «Псковавтодор» разработал адресную программу.
По состоянию на 1 апреля учреждение заключило договоры на проведение мероприятий со следующими муниципалитетами:
Сейчас на стадии заключения контрактов также находятся Гдовский, Красногородский, Печорский, Плюсский, Усвятский районы и город Псков.
Отмечается, что обработка запланирована в связи с поручением губернатора Псковской области усилить меры по борьбе с борщевиком. Работы будут выполнены рамках средств, выделяемых на содержание автомобильных дорог.