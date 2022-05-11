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АвтоМир / Дороги

«Псковавтодор» приступил к обработке территорий вдоль дорог от борщевика

14.05.2022 13:31|ПсковКомментариев: 0

«Псковавтодор» приступил к обработке территорий Псковской области от борщевика. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: «Псковавтодор»

Основные методы борьбы - механический и химический способы обработки. Чтобы провести обработку гербицидами, необходимо дождаться, пока растение отрастет на 10-20 сантиметров - в конце мая или в начале июня, пояснили в комитете. 

В связи с тем, что автомобильные дороги общего пользования регионального значения находятся в оперативном управлении «Псковавтодора», учреждение ежегодно в весенне-летне-осенний период выполняет работы по механизированному окосу растительности на обочинах автомобильных дорог, а также обрабатывает места произрастания борщевика Сосновского гербицидами в полосе отвода. 

В этом году, в весенне-летний период, планируется обработать места произрастания на автомобильных дорогах протяженностью 621,17 километра. В этих целях «Псковавтодор» разработал адресную программу.

По состоянию на 1 апреля учреждение заключило договоры на проведение мероприятий со следующими муниципалитетами:

  • Бежаницкий район
  • Великолукский район
  • Дедовичский район
  • Дновский район
  • Локнянский район
  • Невельский район
  • Новосокольнический район
  • Опочецкий район
  • Островский район
  • Порховский район
  • Псковский район
  • Пустошкинский район
  • Пушкиногорский район
  • Пыталовский район
  • Себежский район
  • Стругокрасненский район

Сейчас на стадии заключения контрактов также находятся Гдовский, Красногородский, Печорский, Плюсский, Усвятский районы и город Псков.

Отмечается, что обработка запланирована в связи с поручением губернатора Псковской области усилить меры по борьбе с борщевиком. Работы будут выполнены рамках средств, выделяемых на содержание автомобильных дорог.

Теги: #Псковавтодор #борщевик #обработка
Источник: Псковская Лента Новостей
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