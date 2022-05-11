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«Псковавтодор» приступил к обработке территорий вдоль дорог от борщевика

«Псковавтодор» приступил к обработке территорий Псковской области от борщевика. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: «Псковавтодор»

Основные методы борьбы - механический и химический способы обработки. Чтобы провести обработку гербицидами, необходимо дождаться, пока растение отрастет на 10-20 сантиметров - в конце мая или в начале июня, пояснили в комитете.

В связи с тем, что автомобильные дороги общего пользования регионального значения находятся в оперативном управлении «Псковавтодора», учреждение ежегодно в весенне-летне-осенний период выполняет работы по механизированному окосу растительности на обочинах автомобильных дорог, а также обрабатывает места произрастания борщевика Сосновского гербицидами в полосе отвода.

В этом году, в весенне-летний период, планируется обработать места произрастания на автомобильных дорогах протяженностью 621,17 километра. В этих целях «Псковавтодор» разработал адресную программу.

По состоянию на 1 апреля учреждение заключило договоры на проведение мероприятий со следующими муниципалитетами:

Бежаницкий район

Великолукский район

Дедовичский район

Дновский район

Локнянский район

Невельский район

Новосокольнический район

Опочецкий район

Островский район

Порховский район

Псковский район

Пустошкинский район

Пушкиногорский район

Пыталовский район

Себежский район

Стругокрасненский район

Сейчас на стадии заключения контрактов также находятся Гдовский, Красногородский, Печорский, Плюсский, Усвятский районы и город Псков.

Отмечается, что обработка запланирована в связи с поручением губернатора Псковской области усилить меры по борьбе с борщевиком. Работы будут выполнены рамках средств, выделяемых на содержание автомобильных дорог.