АвтоМир / Дороги

Изменились сроки перекрытия участков улиц Коммунальной и Шестака в Пскове

Изменились сроки перекрытия участков проезжей части на улицах Коммунальной и Шестака в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

На улице Коммунальной в районе дома №12 в связи с проведением работ движение автотранспорта ограничат с 17 по 27 мая. Схема движения общественного транспорта останется без изменений. До этого сообщалось, что ограничение движение будет введено неделей ранее.

Смотрите также Движение автотранспорта ограничат на улице Коммунальной в Пскове с 11 мая

На улице Шестака в районе дома №28 движение будет закрыто с 17 по 20 мая. В качестве объезда рекомендуется использовать улицы Доставалова и Генерала Маргелова. Ранее сообщалось, что данный участок будет закрыт для движения с 11 по 13 мая.

Смотрите также Движение автомобилей временно перекроют на участке улицы Шестака в Пскове

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - добавили в администрации.