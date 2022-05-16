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В Великих Луках усилили контроль за уборкой улиц

Контроль за уборкой улиц усилили в Великих Луках. Об этом в соцсетях сообщил глава города Николай Козловский.

Видео: страница Николая Козловского «ВКонтакте»

«Контроль за уборкой улиц усилен. Поступали нарекания со стороны жителей города. Пыль, песок на тротуарах и по обочинам дорог. Провел рабочее совещание с директором муниципального предприятия "Спецавтохозяйство" и руководителем УЖКХ. Работа будет усилена», - написал Николай Козловский в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, сейчас внимание сконцентрировано на увлажнении дорожного полотна, уборке лотковой части и тротуаров. Бригады работают в две смены по восемь часов.

«Исполнителям поставлена задача, не просто отчитаться о проделанной работе, но и предоставить лично мне фотоотчет.

В комментариях можете оставить адреса улиц, где необходимо усилить проводимую уборку», - добавил глава города. Запись доступна по ссылке.