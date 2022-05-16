В Великих Луках усилили контроль за уборкой улиц

Контроль за уборкой улиц усилили в Великих Луках. Об этом в соцсетях сообщил глава города Николай Козловский.
Видео: страница Николая Козловского «ВКонтакте»
По его словам, сейчас внимание сконцентрировано на увлажнении дорожного полотна, уборке лотковой части и тротуаров. Бригады работают в две смены по восемь часов.
«Исполнителям поставлена задача, не просто отчитаться о проделанной работе, но и предоставить лично мне фотоотчет.
В комментариях можете оставить адреса улиц, где необходимо усилить проводимую уборку», - добавил глава города. Запись доступна по ссылке.