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«Пешком пройти нельзя»: жители великолукской деревни жалуются на состояние дороги

Жители Великолукского района жалуются на плохое состояние дороги в деревне Рыканово. Одна из жительниц поделилась фотографиями и просьбой решить проблему в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Подслушано Великие Луки»

«Дорога в ужасном состоянии: не проехать совсем ни на машинах, ни с колясками, ни с детскими велосипедами. Подвеску в машине пришлось всю менять, для меня это недешёвое удовольствие, а ребёнка нужно везде отвезти. Чуть пораньше слегка пригладили грейдером, на этом всё. Везли газ, воду жильцам, после дорога просела, что пешком пройти нельзя! Администрация Великолукского района, обратите внимание!» - призвала женщина.

Они отметила, что дорогу необходимо привести в порядок от улицы Полиграфистов.

Обращение поддержал еще один подписчик группы. Он сообщил, что в Великих Луках на улице Летней до асфальтного покрытия нужно проехать 300 метров, отсутствует регулярное обслуживание дорожного полотна с грунтовым покрытием.