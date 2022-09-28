АвтоМир / Дороги

Участок проезда на улице Алексея Алехина перекроют в Пскове

Участок проезда на улице Алексея Алехина перекроют в Пскове с 3 по 4 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

«В связи с проведением дорожных работ с 3 по 4 октября будет закрыт для движения автотранспорта участок проезда в районе здания №3-Б на улице Алексея Алехина», - говорится в сообщении.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении псковичей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.