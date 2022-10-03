АвтоМир / Дороги

Проезд на улице Народной в Пскове отремонтируют до конца осени

Ремонт проезда от дома №43 до дома №51 проведут на улице Народной в Пскове. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта составит 7 млн 135 тысяч 959,54 рубля.

В техническом задании предусмотрены устройство покрытия проезда и тротуара, установка бортовых камней, регулирование высотного положения 20 крышек колодцев на высоту до 10 см, замена комплектов 5 колодцев на новые чугунные тяжелые, демонтаж и укладка 5 плит покрытия.

Прописаны особые условия: при производстве работ вблизи существующих деревьев осуществить при необходимости их защиту от механических повреждений.

Подрядчика определят 13 октября. Дата окончания выполнения работ: 30 ноября 2022 года.