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Завершение сезона ремонта дорог в Псковской области станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН

Завершение сезона ремонта дорог в Псковской области станет темой онлайн-брифинга, который пройдет сегодня, 5 октября, в объединенном в пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM».

В сентябре губернатор Михаил Ведерников проводил совещание по национальным проектам и отметил невысокие темпы их реализации. «Дорожный» нацпроект стал одним из пяти нацпроектов, которые в регионе на тот момент были исполнены более чем на 50%. Как сейчас обстоят дела? Каков процент реализации? С какими трудностями сталкиваются подрядчики, задействованные в ремонте дорог? Какие крупнейшие объекты удалось отремонтировать в Пскове за лето? Не слишком ли быстро строят Советский мост?

На эти и другие вопросы сегодня ответят:

Стармолотов Станислав Янович — и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области;

Кузь Владимир Васильевич - заместитель директора ООО «СпецДор 60», куратор проекта «Единой России» «Безопасные дороги» в Псковской области, заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов;

Грацкий Александр Валерьевич – начальник управления городского хозяйства администрации Пскова.

Начало онлайн-брифинга - в 15.10. Из пресс-центра ПЛН будет вестись видеотрансляция.