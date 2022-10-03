АвтоМир / Дороги

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о завершении сезона ремонта дорог в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга, посвященного завершению сезона ремонта дорог в Псковской области, который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM».

В сентябре губернатор Михаил Ведерников проводил совещание по национальным проектам и отметил невысокие темпы их реализации. «Дорожный» нацпроект стал одним из пяти нацпроектов, которые в регионе на тот момент были исполнены более чем на 50%. Как сейчас обстоят дела? Каков процент реализации? С какими трудностями сталкиваются подрядчики, задействованные в ремонте дорог? Какие крупнейшие объекты удалось отремонтировать в Пскове за лето? Не слишком ли быстро строят Советский мост?

На эти и другие вопросы сегодня ответят: