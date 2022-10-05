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Отразилась ли частичная мобилизация на дорожной сфере, оценил Станислав Стармолотов

Состояние дорожной отрасли после объявления о частичной мобилизации оценил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на брифинге в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM».

По его словам, серьезных проблем, связанных с объявленной частичной мобилизацией, в отрасли нет.

«Как уже говорили ранее, спецоперация наложила некоторые трудности, связанных с удлинением сроков подачи запчастей, сервисом по дорожно-строительной технике. Эти проблемы решаемы, они просто требуют теперь другого подхода», – отметил Станислав Стармолотов.

Он также добавил, что Псковавтодор продолжает закупать строительную технику. «В город закупили коммунальную технику, грейдеры», – сказал руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

О том, что дорожная сфера адаптировалась к новым реалиям заявил и заместитель директора ООО «СпецДор 60», куратор проекта «Единой России» «Безопасные дороги» в Псковской области, заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Владимир Кузь.

«Не могу сказать, что у кого-то возникли опасения. Вопросы, в связи с частичной мобилизацией есть, но проблемы будем решать по мере поступления», - подчеркнул он.

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Станислав Стармолотов в свою очередь отметил, что подрядчики активно пользуются мерами господдержки, которые получили на фоне санкций и мобилизации. Они позволяют привлечь большое количество денежных средств. Более того, создан антикризисный штаб, который помогает решить проблемы.