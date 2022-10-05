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«Единая Россия» выступила против инициативы Минтранса о повышении тарифов

Партия «Единая Россия» выступила против инициативы Минтранса о повышении тарифов проезда по платным автодорогам и призвала правительство РФ не принимать такой проект постановления. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

«Стремление дорожников нарастить свою прибыль — понятна, но сегодня мыслить надо в общегосударственном, а не узком отраслевом масштабе. В настоящий момент нужно, прежде всего, поддержать как граждан, так и предпринимателей, занимающихся грузоперевозками, а значит, наоборот, принять меры по сдерживанию тарифов. Ведь рост затрат на логистику, в конечном счете, также скажется и на конечной стоимости товаров, на потребителях, простых людях, а также окажет давление на транспортные компании, обеспечивающие огромное количество рабочих мест», – отметил Андрей Тручак.

Он также выразил уверенность, что крупные дорожно-строительные организации имеют намного большие ресурсы и возможности для того, чтобы сбалансировать экономику своих проектов, чем граждане, малый и средний бизнес, нуждающиеся в максимальной защите государства.

Ранее состояние дорожной отрасли после объявления о частичной мобилизации оценил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на брифинге в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM».