Партия «Единая Россия» выступила против инициативы Минтранса о повышении тарифов проезда по платным автодорогам и призвала правительство РФ не принимать такой проект постановления. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
Он также выразил уверенность, что крупные дорожно-строительные организации имеют намного большие ресурсы и возможности для того, чтобы сбалансировать экономику своих проектов, чем граждане, малый и средний бизнес, нуждающиеся в максимальной защите государства.
Ранее состояние дорожной отрасли после объявления о частичной мобилизации оценил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на брифинге в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM».