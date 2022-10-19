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«Лежачих полицейских» привели в порядок на трёх улицах Пскова

Искусственные неровности отремонтировали на трёх улицах города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

«Лежачих полицейских» привели в порядок на улицах Западной, Байкова и Звёздной.

Кроме того, в городе продолжают прочищать дождеприемники ливневой канализации.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: