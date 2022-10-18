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Искусственное освещение и пешеходные секции появятся у светофора на Северном обходе Пскова

Искусственное освещение и пешеходные секции появятся у светофора на Северном обходе Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей в ответ на запрос сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в 2022 году предусмотрено выполнение работ по переустройству светофорного объекта на автомобильной дороге «Северный обход г. Пскова» км 8+600 на пересечении с автодорогой Псков – Большая Дуга – Стороп».

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Предусмотрено устройство искусственного освещения, пешеходных переходов, модернизация светофорного объекта (устройство пешеходной секции), установка дорожных знаков 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход» на Г-образных конструкциях. Срок выполнения работ - декабрь 2022 года.