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Ремонт дороги на улице Александра Матросова в Пскове выполнят до конца июня 2023 года

Работы по ремонту покрытия проезжей части на улице Александра Матросова в Пскове выполнят до 30 июня 2023 года. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в ответ на обращение на сайте губернатора Псковской области.

«Живу 21 год на улице Александра Матросова, 30, и ни разу эта дорога не ремонтировалась, даже ямочным ремонтом. А ведь она соединяет старое и новое Запсковье», – обратилась жительница области.

Борис Елкин назвал сроки выполнения работ: «По вопросу сроков выполнения работ по восстановлению покрытия проезжей части автомобильной дороги по улице Александра Матросова в городе Пскове с применением фрезерованного асфальтобетонного материала сообщаю, что данные работы будут выполнены в срок до 30 июня 2023 года».