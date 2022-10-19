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Псковичка едва не провалилась в люк на улице Яна Фабрициуса

Псковичка едва не провалилась в люк на реконструируемой улице Яна Фабрициуса. Об этом горожанка сообщила редакции «МК в Пскове».

«Складывается ощущение, что район привокзалья (на том месте, где уже не первый год ремонтируется улица Яна Фабрициуса) оказался совсем забыт и заброшен! Непонятно, как пешеходам передвигаться по такой дороге. Мало того, что все разрыто и грязно, так еще и под покровом мусора таится полувидимый люк, в который я чуть не провалилась! А ведь рядом бегают дети!» - отметила женщина.

Она отметила, что участок дороги, пригодный для ходьбы, закрыт забором. «Теперь нужно либо месить грязь рядом с ним, либо выходить на дорогу. Неужели никому нет дела до простых горожан, которым каждый день нужно ходить на работу, в магазин и аптеку?» - задалась вопросом псковичка.

По данному обращению Псковская Лента Новостей обратилась за комментарием к депутату Псковского областного Собрания, заместителю председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, заместителю директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимиру Кузю.

«По дороге действительно было сложно пройти, по данному факту я уже связался с подрядчиком, пообещали в ближайшее время всё устранить и привести в порядок, люк там тоже обязательно накроют», - заверил Владимир Кузь.

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Напомним, капитальный ремонт участка улицы Яна Фабрициуса проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядная организация – ООО «СК "Развитие"».

Срок завершения капремонта по контракту – 28 ноября 2023 года.