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Новый тротуар укладывают на улице Освобождения в Острове

Обустройство нового тротуара завершается на улице Освобождения в Острове. Об этом сообщил глава района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Дмитрия Быстрова

«В рамках содержания региональных дорог здесь работает местный подрядчик - ДСПМК "Островская". Протяженность обновлённого участка чуть более 300 метров, от поворота на улицу 8-е Марта до Островского межрайонного следственного отдела», - отметил он.

Здесь также обустроили посадочные площадки для пассажиров городских автобусов, в том числе одну с павильоном.